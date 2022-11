Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dellaJorgeha presentato la sfida di oggi contro ladi mister Massimo(nella foto). Ecco le sue parole: "Troviamo una squadra forte con tante soluzioni, hanno una rosa abbastanza ampia per fare due formazioni. Hanno cambiato parecchio perché tanti giocatori sono andati in prima squadra, ma il livello tecnico è altissimo. Sono giovani e fisicamente stanno bene. Dobbiamo fare una partita molto intelligente e molto combattuta perché è una squadra che tecnicamente può far male. Sanno ripartire forte, hanno giocatori tecnici, sanno tirare da fuori area, sono una squadra fisica e molto pericolosa. Si vede dai risultati ottenuti nelle ultime sei gare, non hanno perso quasi mai, subendo pochi gol. Quando abbiamo iniziato il campionato andavamo meglio fuori che in casa come punteggio, poi è cambiata la strada...".