Il tecnico dellache domani affronterà la Juventus Next Gen ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole:"La Juve attraversa un momento particolare in prima squadra: chi ha avuto meno spazio si vuole far vedere per dimostrare che hanno una squadra competitiva e un settore giovanile di livello. La squadra al completo magari poteva lottare per vincere il campionato. Sono in finale di coppa, sono tosti e difficili da inquadrare. Ogni settimana cambiano tanto ed è difficile sapere chi gioca o meno, hanno diverse soluzioni"."Noi abbiamo reagito sempre bene. C’è stato un malinteso con i tifosi, ma non per i risultati. Ma anche loro devono capire che i giocatori sono arrabbiati dopo una sconfitta, così come i ragazzi devono capire i sacrifici dei tifosi. L’importante è che si è chiarito tutto. Ora pensiamo alle gare che rimangono. Dobbiamo fare punti".