Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Pro Patria Luca Prina ha presentato la sfida di oggi contro la Juve U23 di Lamberto Zauli (nella foto). Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Sarà una gara simile a quella pareggiata a Bolzano. Avremo di fronte una squadra dall'alto tasso tecnico, che condurrà il gioco, che ha qualità di livello altissimo. Magari sotto l'aspetto fisico e della cattiveria ha qualcosa in meno del Sudtirol a causa dell'inesperienza. Noi dovremo interpretare questa gara in modo simile a quanto fatto a Bolzano. Non è facile ma i ragazzi hanno le idee chiare su come cercare di portare a casa, in tutte le maniere, il risultato, in modo da ottenere una salvezza che sarebbe tanta roba".