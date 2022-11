Il giocatore della Pro Patria Clemente Perotti è tornato a parlare della sfida persa lunedi contro la Juve Next Gen.'Bisogna rimboccarci le maniche e lavorare - ha detto, come ripreso da VareseSport -. Dobbiamo metterci tutti qualcosa in più. Se cadi poi ti rialzi, questo è il segreto. Tutti sono importanti. Anche chi gioca poco. Cerchiamo di portare entusiasmo in un momento così'.