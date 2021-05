PRO PATRIA - JUVENTUS UNDER 23 1-3

(21' Latte Lath [P], 34' Ranocchia [J], 55' Brighenti [J], 95' Felix Correia [J])



Pro Patria (3-5-2): Greco; Saporetti, Boffelli, Gatti; Spizzichino (62′ Brignoli), Ferri (46′ Galli), Nicco, Cottarelli (75′ Colombo), Pizzul; Latte Lath (75′ Castelli), Kolaj (65′ Le Noci). All. Javorcic. A disp. Di Lernia, Compagnoni, Piran, Masetti, Pisan, Vaghi



Juventus U23 (3-5-2): Israel; Dragusin, Alcibiade (78′ Delli Carri), Anzolin; Di Pardo, Troiano (67′ Vrioni), Peeters, Ranocchia, Felix Correia; Akè (65′ Dabo), Brighenti (78′ Leone). All. Zauli. A disp. Nocchi, Bucosse, Boloca, Gozzi, Barbieri, Compagnon, Marques



Arbitro: Luigi Carella (Bari)



AMMONITI Nicco e Brignoli (P), Anzolin (J)