Dopo la sosta della settimana passata, latorna in campo questa sera. La squadra diaffronta fuori casa ladi Prina, compagine in difficoltà dopo due sconfitte nelle prime due giornate di campionato. I bianconeri, invece, hanno esordito con una vittoria contro la Pergolettese. Fischio d'inizio del match alle 20:30.1-0(Bertoni 28')Caprile; Molinari, Saporetti, Boffelli; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Stanzani (Parker 61'), Galli (Ferri 61'); Colombo, Castelli. A disp. Mangano, Vaghi, Sportelli, Brignoli, Pizzul, Fietta, Ghioldi, Giardino, Zeroli, Piu. All. Prina​: ​Israel; Leo, de Winter, Stramaccioni, Anzolin (Ntenda 60'); Sersanti, Leone (Miretti 60'), Zuelli; Akè, Pecorino, Sekulov (Soulè 60').Garofani, Raina, Riccio, Compagnon, Palumbo, Brighenti, Cudrig.. Zauli: (Caprile(P), Molinari (P), Pecorino (J), de Winter (J), Bertoni (P)): Sig. Francesco Burlando della sezione di Genova​66' - Subito Soulè pericoloso, dribbling e tiro dalla distanza, Caprile si distende e mette fuori50' - OCCASIONE JUVE, dribbling e tiro di Zuelli, bravo Caprile a respingere46' - Inizia la ripresaINTERVALLO45' - Bel destro dalla distanza di Leone, bravo Caprile ad alzare sopra la traversa28' - GOL PRO PATRIA, Bertoni al volo dentro l'area punisce Israel18' - OCCASIONE PRO PATRIA, palo di Stanzani che da pochi passi colpisce di testa13' - Dal dischetto si presenta Aké: rigore sbagliato12' - RIGORE PER LA JUVE, Sersanti imbuca per Sekulov che vola e viene steso dal portiere8' - OCCASIONE PRO PATRIA, Pierozzi grazia la Juve da distanza ravvicinata1' - Via alla partita