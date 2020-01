Dal pari clamoroso con il Novara, alla sfida già decisiva con la Pro Patria: settimana impegnativa per la Juve Under 23, che riparte da Busto Arsizio per trovare ossigeno in chiave playoff. Dalle 15, la gara in diretta su IlBianconero.com.



PRO PATRIA-JUVE 3-2

Marcatori: Kolaj (P) al 10', Muratore (J) al 20', Colombo (P) al 51', Marchi (J) al 57', Palesi (P) al 70'

Pro Patria (3-4-3): Tornaghi; Molnar, Lombardoni, Molinari; Colombo, Bertoni, Fietta (46′ Palesi), Ghioldi (54′ Cottarelli); Kolaj, Mastroianni, Masetti. All. Javorcic

Juventus U23 (4-3-3): Loria; Rosa, Mulè, Alcibiade (36′ Dragusin), Di Pardo; Portanova, Muratore, Ranocchia (57′ Tourè); Zanimacchia (57′ Olivieri), Marchi, Frederiksen (46′ Clemenza). All. Pecchia

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Ammonito: Ghioldi, Kolaj​ LA CRONACA

70' - GOL DELLA PRO. Cross dalla destra, Dragusin non allontana la minaccia. Sul secondo palo c'è Palesi: il suo destro è preciso e batte Loria. 3-2!

65' - Sempre Olivieri: sinistro di controbalzo dal lato mancino. Centrale.

60' - Ancora Olivieri: diagonale di sinistro velenosissima, palla che tocca il palo esterno.

57' - GOL DELLA JUVE. Gran cross di Olivieri, che ripropone in mezzo e trova il nuovo acquisto Marchi: il suo colpo di testa vale il 2-2.

51' - GOL DELLA PRO. Batti e ribatti in area, quindi Colombo supera il diretto avversario e scarica in rete. 2-1 per la Pro Patria.

45' - Riparte il match.

45' - Termina il primo tempo sul risultato di 1-1.

36' - Mastroianni di testa su angolo: blocca Loria.

36' - Fuori Alcibiade per infortunio: c'è Dragusin.

35' - Grande uscita bassa di Loria, che salva tutto sul sinistro ravvicinato di Mastroianni.

33' - Destro dalla distanza di Ghioldi: blocca Loria.

30' - Gran palla dentro dalla sinistra, Lombardoni rischia l'autogol!

20' - GOL DELLA JUVE. Muratore si libera al limite dell'aera e scarica un destro pazzesco: è 1-1

10' - GOL DELLA PRO. Taglio interno di Kolaj, che riceve e scarica subito un destro secco: niente da fare per Loria. 1-0 per la Pro Patria.

1' - Inizia il match