Una sconfitta che fa male, per la Juve Under 23. Fa male perché con la Pro Patria si poteva e doveva fare qualcosina in più. Tant'è: nel 3-2 con cui la Pro batte l'Under bianconera a Busto Arstizio, c'è pure una bella dose di sfortuna (e di ingenuità). In rete per i padroni di casa Kolaj, Colombo e Palesi; per Pecchia i gol di Muratore e del nuovo arrivato Marchi, oltre all'ottima prova di Olivieri, subentrato al 57' a Zanimacchia. Ecco le pagelle.



LORIA 6 - Nonostante i tre gol, ha mostrato l'ormai canonica sicurezza. Da categoria.



ROSA 5.5 - Parte bene, finisce senza verve (e senza senso)



MULE' 5 - Perde Alcibiade e sicurezze. Aveva la grossa occasione sul 3-3, bravo Tornaghi ma...



ALCIBIADE 5.5 - Problema probabilmente muscolare, una mezz'ora di contenimento. Giusto.

DRAGUSIN 5 - Il salto di categoria mostra un po' di limiti: ha tutto il tempo e tutte le qualità per ovviare.



DI PARDO 5 - La Juve la perde sostanzialmente sugli esterni. Di Pardo ci mette del suo.



PORTANOVA 5.5 - Esattamente, quanto dà a questa squadra? Non l'abbiamo capito.



MURATORE 6 - Un gran gol. Poi poco, nulla.

FAGIOLI 4.5 - Arriva per dare qualità, corsa. Lo fa a sprazzi e s'innervosisce. Il 'vaffa' finale all'arbitro gli vale un voto in meno.



RANOCCHIA 5.5 - Non riesce a frapporsi tra centrocampo e attacco: in quello è bravissimo, e oggi gli riesce davvero poche volte.

TOURE' 5.5 - Ordine.



ZANIMACCHIA 5 - Olivieri gli fa fare brutta figura.

OLIVIERI 7 - Corre, lotta e governa la manovra offensiva. S'inventa il momentaneo 2-2, è l'unico a innescare il diavolo interiore nel finale.



MARCHI 6 - Il gol è pesante ed è un bel bigliettino da visita.



FREDERIKSEN 5 - Pochi guizzi, e quelli sono buona parte del suo bagaglio.

CLEMENZA 5.5 - Una punizione, un po' di lotta serrata. Un po' poco.



PECCHIA 5.5 - Vero: non si vede la classifica, ma la crescita. E almeno nella risposta e nell'atteggiamento, ora è un'altra Juve.