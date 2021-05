2







di Nicolò Vallone

Qui di seguito le nostre pagelle di Pro Patria - Juventus Under 23 1-3 (21' Latte Lath [P], 34' Ranocchia [J], 55' Brighenti [J], 95' Felix Correia [J]), che permette alla squadra di Zauli di accedere al secondo turno dei playoff di Serie C:



ISRAEL 6,5 Fa buona guardia



DRAGUSIN 7 Grintoso quando e quanto serve

ALCIBIADE 6 Il capitano soffre a tratti

78' DELLI CARRI 6,5 Nel finale in cui c'è stato fa soffrire fa il suo

ANZOLIN 6,5 Perde lucidità nel finale, per il resto poche sbavature



DI PARDO 7 Freccia a destra, fate largo!

TROIANO 6 Generoso ed esperto

67' VRIONI 6,5 Nella pressione finale vincente sul portiere avversario c'è tutta la voglia di un giocatore che quest'anno ha perso parte del campionato per infortunio

PEETERS 6,5 Prestazione di spessore in interdizione

RANOCCHIA 7,5 Uomo ovunque, segna e verticalizza. Faro!

FELIX CORREIA 7 Vivace e impreziosisce la prestazione col sigillo finale AKE' 6,5 Finalmente si è sbloccato e sta capendo il calcio italiano

65' DABO 6 Onestissimo lavoro

BRIGHENTI 7,5 Tutto molto bello, ma se non si inventa lui di pura cattiveria la rete che ribalta la situazione rischiavamo di parlare dell'ennesima Juve giovane e bella ma inconcludente

78' LEONE 6 Si guadagna la pagnotta nella metaforica mischia dell'ultimo quarto d'ora



All. ZAULI 7,5 - Sta facendo un gran lavoro con questi ragazzi, dovendosi adattare alle disponibilità variabili dei giocatori e riuscendo sempre a produrre buon calcio. E oggi il risultato lo premia!