Prima sconfitta stagionale per la Juventus Under 23 che cede il passo alla Pro Patria: 1 a 0 il risultato finale. Di seguito le pagelle del match:– Sul gol non ha colpe, per il resto fa il suo dovere come sempre– Prova a spingere ma nella maggior parte delle volte viene rimbalzato dalla difesa avversaria, quando trova lo spazio per crossare è spesso impreciso– Una prestazione che fa capire il perché, da inizio stagione, sia sotto i riflettori– Solido, buon tempismo negli interventi– Tiene botta sulle avanzate avversarie, ma è molto impreciso in fase offensiva (Dal 60’- Con le sue continue discese, aumenta la pressione sulla difesa avversaria)– Ottima la verticalizzazione da cui scaturisce il rigore (Dal 75’s.v.)– Buone trame, ma c’è da alzare il ritmo (Dal 60’- Con lui sale la qualità della manovra offensiva, ma sbaglia tanto da calcio piazzato)– Qualche buono spunto, ma manca continuità (Dall'81' BRIGHENTI– Certo, ha il merito di essere uno dei pochi a provarci, nel primo tempo, ma è spesso confusionario e finisce per perdere palla. In questa stagione è chiamato ad alzare il livello, per ora non ci siamo– Fuori dal gioco, tocca pochi palloni e non aiuta la squadra a salire– Una costante spina nel fianco della difesa avversaria. Da una sua accelerata la Juve guadagna un rigore. Poteva fare di più in marcatura, in occasione dell’1 a 0 (Dal 60’- Accende la luce, si carica sulle spalle il peso dell'assalto finale alla caccia del pari)- Nel primo tempo squadra spenta e che fatica a costruire il gioco. L'impressione è che questa squadra non possa fare a meno di Miretti e Soulé, nonostante un viaggio di 800 km