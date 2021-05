Inizia l’avventura dei playoff della Juventus Under 23, che ha raggiunto il traguardo piazzandosi al decimo posto della classifica a 52 punti, sufficienti per raggiungere questo obiettivo. Davanti alla squadra di mister Zauli ci sarà la Pro Patria, che si è posizionata al quinta al girone A di Serie C. Segui la diretta testuale della gara su IlBianconero.com.



52' - Che paura per la Juve! Kolaj serpeggia nella difesa arancionera della Juve e da dentro l'area colpisce in pieno l'incrocio dei pali



48' - La ripresa si apre con una conclusione di Ranocchia, bloccata da Greco



INTERVALLO



44' - Akè prova una conclusione, che viene deviata e per poco non beffa il portiere della Pro Patria. Palla in corner.



34' - RANOCCHIA! PAREGGIO JUVE! Semplicemente una punizione deliziosa di Ranocchia, che scavalca la barriera e insacca sul primo palo



27’ - Di Pardo riceve palla sulla destra e converge al centro, calciando verso la porta di Greco che respinge senza problemi



21’ – Super gol di Latte Lath! L’attaccante della Pro Patria si invola a centrocampo minacciando l’area bianconera. Giunto in prossimità, scocca un potente destro dal limite diretto all’incrocio, su cui Israel non può nulla



14’ – Ancora Ranocchia! Il capitano bianconero ci prova da fuori area allargando il destro, bravo Greco a respingere



12’ – Israel blocca un pallone velenoso in area di rigore



3’ – Ci prova subito Ranocchia su punizione, palla che si perde alta sopra la porta



1’ – Partiti!​



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Pro Patria (3-5-2): Greco; Saporetti, Boffelli, Gatti; Spizzichino, Ferri, Nicco, Cottarelli, Pizzul; Latte Lath, Kolaj. All. Javorcic. A disp. Di Lernia, Compagnoni, Galli, Brignoli, Le Noci, Piran, Colombo, Masetti, Pisan, Castelli, Vaghi



Juventus U23 (3-5-2): Israel; Dragusin, Alcibiade, Anzolin; Di Pardo, Troiano, Peeters, Ranocchia, Felix Correia; Aké, Brighenti. All. Zauli. A disp. Nocchi, Bucosse, Boloca, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Dabo, Compagnon, Leone, Marques, Vrioni