Di nuovo in campo per la 33esima giornata di Serie C, girone A. La Juventus U23 affronta in trasferta la Pro Patria, calcio d'inizio alle 15:00 di oggi, lunedì 29 marzo. La squadra di Javorcic è sesta in classifica a quota 50 punti, mentre la Juve è nona a 46 punti. Ecco perché il gruppo di Zauli cerca una vittoria che la porti più vicina ai playoff per salire in Serie B. Potrete seguire la sfida in diretta su ilBianconero.com.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Pro Patria (3-5-2): Greco; Molinari, Boffelli, Gatti; Cottarelli, Ferri, Nicco, Bertoni, Pizzul; Parker, Latte Lath.



A disposizione: Mangano, Compagnoni, Saporetti, Brignoli, Le Noci, Kolaj, Fietta, Spizzichino, Colombro, Masetti, Castelli, Vaghi. Juventus U23 (4-4-2): Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Gozzi, Capellini; Troiano, Fagioli, Peeters, Correia; Brighenti, Akè.



A disposizione: ​Bucosse, Raina, Oliveira Rosa, Dabo, Ranocchia, Marquez, Compagnon, Anzolin, Leone, De Marino, Barbieri, Delli Carri.



ECCO LA DIRETTA