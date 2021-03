La Juventus Under 23 cade sul campo della Pro Patria. Vincono 1-0 i padroni di casa grazie al gol al 7' di Latte Lath. (QUI LA DIRETTA).

ECCO LE PAGELLE



Nocchi 5 - Il gol, bello, di Latte Lath lo punisce sul suo palo. Ma le colpe ci sono.



Di Pardo 6 - Meglio nel primo tempo che nel secondo, ma non fa la differenza.



Alcibiade 5.5 - Guida un reparto che nel primo tempo fatica a rimanere compatto. In alcune fasi della seconda frazione si perde un po'.



Gozzi 5 - In confusione. Spesso fuori giri e fuori posizione, si fa puntare e lì la Juve soffre. I richiami di Zauli sono costanti. (dal 45' De Marino 6 - Il piglio è giusto, ma gli mancano precisione e cura dei dettagli)



Capellini 6 - Kolaj è una bella spina nel fianco ed è più fresco, impensierisce. Ma la sua gara nel complesso è sufficiente.



Troiano 5 - Esce per una Juve più offensiva, ma quando c'è non dà la sensazione di poter incidere. Fatica a trovare ritmo e giocate. (dal 45' Marques 6 - Prova a sfondare la linea ma sbatte sui centrali. Contatto dubbio nel finale, chiede un rigore che non gli viene concesso) Fagioli 6.5 - Si vede che non è di questa categoria, ma predica senza trovare terreno fertile per farlo. Ogni tanto si piace un po' troppo, ma il pallone non gli scotta mai. (dal 74' Ranocchia 6 - Un po' di brio.)



Peeters 5.5 - Sostanza, ma poche idee. Regge con il fisico, ma la Juve non crea. (dal 66' Leone 6 - Gestione positiva)



Correia 6 - Nel primo tempo si accende spesso, alla lunga si perde. E sbaglia tanto.



Brighenti 5.5 - Anche per lui tanta corsa, ma senza occasioni. E' nel vivo del gioco, con tanta battaglia e basta. (dal 74' Dabo sv)



Akè 5.5 - Prima seconda punta, poi esterno. Ha buoni spunti, ma poca continuità. Ha sul piede la palla del pari, la spedisce fuori.



All. Zauli 5.5 - Oggi la sua squadra appare più imballata e spenta del solito. Soprattutto nel creare gioco.



Pro Patria (3-5-2): Greco 6; Molinari 5.5 (dal 66' Saporetti 6), Boffelli 6, Gatti 6.5; Cottarelli 6, Ferri 6 (Colombo 6), Nicco 6.5, Bertoni 6, Pizzul 6; Parker 6.5, Latte Lath 7 (dal 66' Kolaj 7).