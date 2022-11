Si è cocnluso pochi istanti fa il match di Lega Pro tra la Pro Patria e la Juventus Next Gen, terminato con la vittoria dei bianconeri per 0-1. A decidere è stata la rete di Palumbo, che nella ripresa ha trovato l'incornata vincente da calcio d'angolo. Di seguito i voti di tutti i bianconeri scesi in campo.RAINA 6,5 - Non viene quasi mai chiamato in causa ma quando lo fa risponde sempre presente.BARBIERI 6 - Bene il suo lavoro sulla fascia in entrambe le fasi.RICCIO 6,5 - Lavorano bene i due centrali di difesa, sia Riccio che Poli contengono bene le avanzate degli avversari, senza concedere mai nulla di veramente pericoloso.POLI 7 - Salva la sua squadra in almeno un paio di occasioni, di cui una clamorosa in chiusura su Castelli.VERDUCI 6 - Lavora bene in fase offensiva, qualcosa da rivedere invece in fase di non possesso. Gara comunque da sufficienza piena.SOULE' 6,5 - Che le sue siano qualità differenti rispetto alla categoria lo si è gia visto da tempo e lo ha fatto vedere anche oggi con delle giocate sublimi.PALUMBO 7 - Segna la rete che regala la prima vittoria esterna alla sua squadra. Oltre al gol svolge anche un ottimo lavoro a centrocampo.BESAGGIO 6 - Bene in cabina di regia, così come fa altrettanto bene anche nella fase di interdizione.IOCOLANO 6,5 - E' un'arma in più nell'attacco di Brambilla. Sfreccia sulla fascia mettendo a repentaglio la difesa della Pro Patria.CUDRIG 5,5 - Forse il peggiore in campo dei bianconeri, quasi mai in partita e assente nelle manovre offensive.PECORINO 6,5 - Sempre molto attivo in zona offensiva, si inserisce bene alle spalle della difesa avversaria senza però mai creare pericoli a Del Favero.STRAMACCIONI S.VDA GRACA 6,5 - Si inserisce bene negli ultimi 20 minuti di gioco entrando sempre di più in partita, ha fatto un paio di giocate interessanti.COMPAGNON 6,5 - Entra bene nella ripresa e sfiora la rete del 2-0 a pochi minuti dallo scadere.