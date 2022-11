Campionato di Serie C – 14a giornataPro Patria - Juventus Next Gen 0-1Stadio “Carlo Speroni” – Busto Arsizio (VA)Marcatore: 12’ st Palumbo (J).Aurora Pro Patria: Del Favero, Vaghi, Ndrecka, Saporetti, Stanzani (17’ st Piu), Nicco, Vezzoni (28’ st Pitou), Boffelli, Fietta (cap.)(34’ st Perotti), Ferri (34’ st Gavioli) Castelli (28’ st Chakir). A disposizione: Mangano, Sportelli, Bertoni, Citterio, Piran, Lombardoni. Allenatore: Josè Vargas.Juventus Next Gen: Raina, Riccio, Cudrig (36’ st Stramaccioni), Poli (cap.), Verduci, Iocolano, Palumbo, Barbieri, Besaggio, Soulè (21’ st Compagnon), Pecorino (21’ st Da Graca). A disposizione: Garofani, Senko, Savona, Muharemovic, Nzouango, Sekulov, Bonetti, Rafia, Cotter, Lipari, Ntenda. Allenatore: Massimo Brambilla.Arbitro: Domenico Castellone di Napoli (Assistenti: Pio Carlo Cataneo di Foggia, Michele Fracchiolla di Bari. IV ufficiale: Nicolò Zammarchi di Cesena).Ammoniti: 43’ pt Pecorino (J), 25’ st Barbieri (J), 30’ st Fietta (P), 38’ st Boffelli (P), 40’ st Riccio (J), 43’ st Compagnon (J), 47’ st Gavioli (P).