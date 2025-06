Prisma, richiesta di patteggiamento

Potrebbe giungere presto a una svolta il processo, l'inchiesta che coinvolge la. Durante l’udienza di questa mattina, i legali del club e degli ex dirigenti bianconeri hanno avanzato la richiesta di patteggiamento, dopo l'accordo raggiunto con la Procura, e la questione passerà ora al vaglio del Gup. Questo potrebbe mettere fine a uno dei procedimenti giudiziari più discussi del calcio italiano degli ultimi anni.Per l’ex presidente Andreaè stato richiesto un patteggiamento a 1 anno e 8 mesi di reclusione, con pena sospesa. Pavel, all’epoca vicepresidente della, rischia 1 anno e 2 mesi. Per Fabio Paratici e Cesaresono stati proposti 1 anno e 6 mesi, mentre per Stefano, Chief Financial Officer bianconero, si è chiesto un anno. È stato invece domandato il non luogo a procedere per Maurizio, ex amministratore delegato.

Quando si deciderà sul patteggiamento

I reati ipotizzati dai pubblici ministeri Lorenzo del Giudice e Giorgio Orano comprendono manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali di società quotate, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti e ostacolo agli organi di vigilanza.Gli imputati si sono detti disposti a risarcire i danni alla Consob e a rispondere alle richieste delle circa 200 parti civili che si sono costituite nel procedimento. Un gesto che potrebbe facilitare l’accettazione del patteggiamento da parte del Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, la quale si esprimerà in merito nel mese di ottobre.Il caso Prisma potrebbe dunque chiudersi prima della fine dell’anno, segnando una tappa importante nella lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Juventus e i suoi ex vertici societari.La decisione del giudice dell’udienza preliminare, Anna Maria Gavoni, è attesa per il 22 settembre. In quel giorno si stabilirà se le richieste di patteggiamento verranno accettate o se il procedimento proseguirà con il processo ordinario.