La Juventus iniziò il campionato 2017-2018 con una vittoria per 3-0 allo Stadium contro il Cagliari. Era agosto e in Italia faceva il suo esordio assoluto il Var. E subito in quel matrch inaugurale della stagione ci fu il primo rigore assegnato con l'ausilio del nuovo mezzo di assistenza arbitrale: il direttore di gara Maresca, peraltro lo stesso di Juve-Cagliari di domani, assegnò un rigore alla formazione sarda che Buffon parò a Farias. Chi segnò invece per i bianconeri? Mandzukic con una spledida girata, Dybala e infine Higuain.