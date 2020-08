1









In attesa del debutto della Juventus di Andrea Pirlo, il primo trofeo stagionale in casa bianconera lo porta l'Under 17, che ha conquistato l'Euro Youth Cup St. Wendel vincendo ai rigori in finale contro lo Standard Liegi dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Segno che i risultati del lavoro della Juventus non si vedono solo tra i grandi - con i nove scudetti consecutivi negli ultimi nove anni - ma danno i loro frutti anche nelle categorie minori: dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Under 23 l'anno scorso, la nuova stagione si è aperta con il trionfo dell'Under 17.