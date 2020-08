Nell'altro ottavo di finale di Champions League che vede coinvolta una squadra italiana, il Napoli sta perdendo 3-1 al Camp Nou contro il Barcellona all'intervallo. I blaugrana sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Lenglet, hanno raddoppiato con l'ennesima perla di Leo Messi e hanno triplicato con Suarez su rigore. Sempre dal dischetto, però, è arrivato il gol del Napoli con Lorenzo Insigne. Dopo l'1-1 dell'andata al San Paolo, sta maturando una sonora sconfitta per la squadra di Gattuso, che però rimane in partita grazie alla rete in extremis.