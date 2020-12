Ieri sera Federico Chiesa ha segnato il suo primo gol in carriera in Champions League, sbloccando il risultato nella vittoria per 3-0 della Juventus contro la Dinamo Kiev. Una rete che proietta nella storia lui e papà Enrico, che diventano la prima coppia padre-figlio nella storia della Champions ad andare in gol entrambi. L'hanno fatto a un ventennio di distanza l'uno dall'altro.