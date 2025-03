Primo goal di Nicolò Fagioli con la Fiorentina

CALCIOMERCATO

Serata speciale per Nicolò, che ha trovato la sua prima gioia con la maglia dellanella sfida di Europa League contro il Panathinaikos. L’ex centrocampista della Juventus ha segnato il suo primo gol con i viola al 22’ del primo tempo, regalando un momento di grande entusiasmo ai tifosi presenti in Grecia.L’azione del gol è nata da un pallone arretrato all’interno dell’area di rigore. Fagioli, ben posizionato, ha colpito di mancino, trovando una deviazione che ha spiazzato il portiere avversario e portato il risultato sul 2-2. Un gol importante non solo per il pareggio momentaneo, ma anche per la fiducia del centrocampista, che sta cercando di ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nel progetto di Palladino.

Un momento speciale per Fagioli

Dopo un periodo complicato, segnato da difficoltà e stop forzati, Fagioli sta dimostrando il suo valore con la Fiorentina. Il suo arrivo a gennaio ha portato qualità e visione di gioco al centrocampo viola, e il primo goal potrebbe essere la spinta definitiva per imporsi definitivamente come titolare. L’allenatore gli ha concesso fiducia e il giovane talento sta ripagando le aspettative con prestazioni sempre più convincenti.