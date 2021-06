Tra le priorità della Juventus c'è sicuramente il rinnovo di Paulo Dybala. Da quando è tornato Allegri la posizione dell'argentino è cambiata e ora l'idea della società è di rimetterlo al centro del progetto e riprendere la trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto racconta Calciomercato.com c'è già stato un primo contatto tra i dirigenti bianconeri e l'attaccante per capire da dove ripartire per discutere di nuovo del contratto di Dybala, una trattativa che però verrà avviata quando il giocatore tornerà dalle vacanze. L'OK DI MAX - In questo senso c'è anche il via libera di Max Allegri, che vuole puntare su La Joya per la prossima stagione. L'idea della Juve è quella di allungare il contratto almeno per altre tre stagioni aumentando l'ingaggio da 7,3 milioni a 10 netti. Uno sforzo importante da parte della società che però non soddisfa ancora del tutto l'argentino: Dybala ne vorrebbe 12, tra domanda e offerta ballano due milioni ma la distanza non preoccupa le parti. Le basi sono state messe, la trattativa sta per ripartire e più avanti ci saranno nuovi incontri. Dybala-Juve ancora insieme? Si lavora per continuare il rapporto.