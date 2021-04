1









Negli ultimi mesi la Juventus ha lavorato in gran segreto su un talento georgiano: si chiama Khvicha Kvaratskhelia, è un esterno d'attacco sinistro - adattabile anche a destra o al centro - classe 2001 e secondo quanto riporta il Messaggero Fabio Paratici lo ha già bloccato strappando il sì del Rubin Kazan. 4 gol e 8 assist in 23 partite stagionali, sul giocatore c'è anche l'interesse di Bayern Monaco e Milan ma la Juve avrebbe superato tutti affondando il colpo per il futuro.