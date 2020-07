Dopo aver festeggiato il nono Scudetto consecutivo, ottenuto domenica sera all’Allianz Stadium nel match con la Sampdoria, la Juve si è ritrovata oggi al JTC Continassa. Domani, alle 21:45, i bianconeri sono attesi dalla sfida in casa del Cagliari, nel penultimo match della stagione di Serie A; impegno che i Campioni d’Italia vogliono onorare al meglio. Per gli uomini di Sarri oggi seduta focalizzata sulla preparazione della gara con i rossoblù. Domani, in mattinata la partenza per la Sardegna.



E' quanto si legge sul sito ufficiale della Juventus.