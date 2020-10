Poteva tornare alla Juventus, ma alla fine è andato al Paris Saint-Germain, che l'ha preso in prestito dall'Everton. Parliamo ovviamente di Moise Kean, visto anche all'opera con la maglia della Nazionale azzurra in Nations League. E ora il giovane centravanti ha potuto raggiungere per la prima volta i nuovi compagni del PSG. Esattamente come Federico Chiesa alla Juve, Kean ha sostenuto il primo allenamento in assoluto con la sua nuova squadra soltanto oggi, oltre dieci giorni dopo la conclusione dell'operazione di mercato che l'ha visto cambiare club.