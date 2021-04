Prima di affondare il colpo per Donnarumma, che non ha ancora trovato un accordo col Milan per il rinnovo, la Juventus dovrà prima trovare una sistemazione a Wojciech Szczesy. Secondo quanto riporta Tuttosport, sul portiere polacco hanno già messo gli occhi diversi club della Premier League che hanno già fatto i primi sondaggi. L'obiettivo della società è quello di registrare un'importante plusvalenza per poi concentrarsi sul grande acquisto a parametro zero.