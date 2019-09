Un occhio al campo e uno al mercato per la Juventus, già a lavoro per la squadra che verrà. I bianconeri sono sempre attenti sui giovani italiani, per questo da tempo hanno messo gli occhi sul centrocampista classe 2000 Sandro Tonali. Sul giocatore ci sono anche Milan, Inter e sono venuti a osservarlo anche dall'estero, ma - secondo la Gazzetta dello Sport - Fabio Paratici ha avviato i primi contatti con il Brescia per anticipare la concorrenza. Una chiacchierata sulle tribune del Rigamonti ta il ds bianconero e il presidente Cellino al termine della partita di quattro giorni fa, con la promessa di rincontrarsi a breve. I bianconeri vogliono evitare un'asta, l'idea è quella di prenderlo a gennaio e lasciarlo a Brescia fino a fine stagione.



ZANIOLO - Tonali ma non solo, perché la Juventus non ha mollato Nicolò Zaniolo nonostante il rinnovo del classe '99 con la Roma. Paratici era in tribuna all'Olimpico per studiarlo da vicino durante la sfida contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato, la sensazone è che durante la stagione il ds bianconero riproverà a trattare con il club giallorosso dopo averlo inseguito a lungo quest'estate. CHIESA - Si è raffreddata, invece, la pista che porta a Federico Chiesa. Altro giovane italiano - classe '97 - col quale la Juventus in estate aveva anche trovato l'accordo, ma poi il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha bloccato tutto convincendo il giocatore a rimanere in viola. Situazione in stand by ma non tramontata, con il giocatore sempre presente nella lista dei desideri dei dirigenti bianconeri che il prossimo anno possono riprovare l'assalto.