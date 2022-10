Dal sito dellaLe Juventus Women ospitano l'Olympique Lione in Champions League per la terza volta. Questa volta la sfida sarà valida per la seconda giornata del Gruppo C.Statistiche e curiosità verso la sfida, con fischio d'inizio in programma giovedì 27 ottobre alle 18:45.PRIMA VOLTA NEI GRUPPI - Come detto in apertura, Juventus Women e Lione i sono già affrontate in passato in Champions League, l'ultima volta la scorsa stagione, ma questo sarà il primo faccia a faccia nella fase a gironi.ESORDI - Le bianconere hanno cominciato la loro Champions League con una vittoria: 2-0 in casa dello Zurigo. Il Lione ha invece perso la sua prima partita: 1-5 contro l'Arsenal.GOL - La Juve è stata una delle sei squadre a tenere la porta inviolata nella prima gara della fase a gironi. Solo il Benfica (9), invece, ha subito più gol del Lione (5).STRISCIA - Le Juventus Women hanno trovato il gol in tutte le undici partite casalinghe di Champions League tranne una. Il Lione, invece, non è andato in gol solo in una delle ultime 37.