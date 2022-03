È Paulo Dybala il protagonista delle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani, tutti concordi nell'affermare che il rinvio dell'incontro per il rinnovo previsto tra la Juventus e l'agente Antun sia un pessimo segnale. "Dybala scaricato", titola il Corriere dello Sport, mentre per Tuttosport quello della Juve è "uno schiaffo". Segnali d'addio, titola infine La Gazzetta dello Sport.



