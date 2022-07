Calciomercato protagonista nelle prime pagine dei giornali. Nel dettaglio, ecco le notizie con la Juventus protagonista. Susi parla di un contatto tra gli agenti di Pau Torres e il Villarreal, con un'apertura del club alla cessione del difensore spagnolo, entrato prepotentemente nell'agenda bianconera: "Contatto con Pau Torres, può arrivare se va via de Ligt". Iltitola invece "Dispetto Juve, l'inserimento dei bianconeri per Bremer inquieta Marotta". Suinvece è "Scintilla Di Maria". Scorri la gallery per leggere le prime pagine.