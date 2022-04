Tanto calciomercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola: dalla possibile destinazione di Paulo Dybala, per il quale oltre a club di Premier League e all'Inter ci sarebbe anche il Milan (Corriere dello Sport) al ruolo di terzino sinistro per il quale - in caso di partenza di Alex Sandro - la Juve avrebbe individuato Renan Lodi dell'Atletico Madrid (Tuttosport). Secondo la Gazzetta dello Sport invece, i bianconeri avrebbero individuato in Raspadori il sostituto di Dybala per la prossima stagione.



