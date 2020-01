Prime indicazioni di Maurizio Sarri alla squadra nell'ottavo di Coppa Italia contro l'Udinese. L'allenatore bianconero vuole alzare l'asticella del ritmo e, come riporta Rai Sport, vuole aumentare la velocità della manovra. A Paulo Dybala, in particolare, Sarri ha chiesto di pressare con più continuità. L'allenatore non ha festeggiato dopo il vantaggio di Higuain, è concentrato sul campo e non vuole distrarsi.