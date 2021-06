A pochi giorni dall'inizio ufficiale della sua esperienza al Tottenham, l'ex Juve Fabio Paratici ha a che fare con la mobilitazione dei tifosi degli Spurs contro Gattuso. Sui social, infatti, è esploso l'hashtag ​#NoToGattuso. Le ragioni sono due: una è legata a temi sociali, l'allenatore infatti è finito sotto la lente per alcune dichiarazioni del passato considerate misogne, omofobe e razziste. L'altra è che Gattuso non sarebbe il profilo giusto, per esperienza e risultati, per guidare gli Spurs nella prossima annata.