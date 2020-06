Nove punti che sono uguale a zero. Non servono a nulla. Perché nel campionato femminile è tutto finito, come stabilito dal Consiglio Federale oggi a Roma e confermato dalle parole di Gabriele Gravina ( QUI ).. Per non parlare del trattemento impari rispetto alla Serie A maschile.- Una squadra è al primo posto, con 14 vittorie 2 pareggi e 0 sconfitte (zero!), e ottiene lo stesso risultato dell'Orobica ultima in classifica, con un solo punto e 15 sconfitte in 16 gare. Sì, perché ad oggi, dopo l'annullamento del campionato, tra le due squadre non c'è nessuna differenza. Gli ultimi saranno i primi, si dice. Ma in questo caso sono state le prime a diventare ultime. Anzi, a non avere proprio una posizione. Una classifica neutra.. 9 punti di vantaggio. Nove. Mica uno. E invece, Serie A femminile annullata senza un vincitore. E arrivederci all'anno prossimo.