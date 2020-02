Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Primavera, ha analizzato la partita dei bianconeri contro l'Inter, terminata 1 a 1 dopo il vantaggio lampo al 2' con Sekulov. Ecco le sue parole: "Sono soddisfatto della partita, della qualità tecnica del primo tempo, della voglia di uscire anche in situazioni difficili e anche del risultato. Ntenda e De Winter sono due ragazzi che hanno giocato poco finora, ma hanno fatto 90' di grande intensità. Sono soddisfatto, perché è sempre difficile entrare in campo così. Barrenechea? Il ragazzo è un mese e qualche giorno che si allena con noi, ma non lo ha fatto con grande continuità, visto che ha avuto un infortunio alla caviglia che ne ha fermato lo sviluppo, ma ha dimostrato subito grande qualità tecnica e fisica".