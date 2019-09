Inizia oggi, alle 14, il campionato Primavera 1. Non cambia la formula: girone unico da 16 squadre con due retrocessioni dirette, 1 playout per non retrocedere e una fase finale a 6 squadre per l'assegnazione del titolo che vedrà le prime due classificate della stagione regolare approdare direttamente alle finals 4 e le restanti 4 a sfidarsi in uno spareggio qualificazione. E la Juve? Riparte da Zauli e da una base importante, importata dall'Under 17 di Pedone: il debutto è al campo di Vinovo, alle ore 13, contro l'Empoli. La partita sarà visibile su Sportitalia e JTV.