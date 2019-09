di CC, inviato a Vinovo

La Juve Primavera riparte con una vittoria: la squadra allenata da Lamberto Zauli supera i pari età dell'Empoli grazie alle reti di Leo e Sene. Ecco le parole del mister nel post partita.



COMINCIARE - "Quando cominci un campionato la prima è sempre difficile, perché non sai come può rispondere la tua squadra e non sai il livello delle avversarie. Sono contento perché è stata approcciata bene, i ragazzi hanno voluto la vittoria ed è stato fatto un discreto gioco".



MIGLIORARSI - "È chiaro che dobbiamo migliorare su tante cose. Mi piace pensare che i giocatore vogliano sempre migliorarsi, perché vogliamo sempre di più da loro. Questo è un primo passo, già tra quattro giorni giochiamo quindi sono tutte prove in cui i ragazzi si devono mettere in gioco per migliorarsi".



Guarda il video in basso con le dichiarazioni integrali.​