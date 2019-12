Mister Zauli, dopo il 3-2 al Bologna, ha commentato la prova della sua Primavera: "La squadra è cresciuta e i risultati sono arrivati di conseguenza. Possiamo essere contenti, ma siamo solo all'inizio. Oggi ci siamo complicati un po' le cose da soli. Nel primo tempo meritavamo di stare in vantaggio e poi siamo tornati in campo con un po' di superficialità ed è stato bravo il Bologna, che ci ha messo il cuore e ha trovato i due rigori per riaprirla. Poi abbiamo combattuto fino alla fine per conservare la vittoria, che non è mai scontata. Questo è il dodicesimo risultato utile, sono contento per l'interpretazione delle partite dei miei ragazzi, che non hanno mai sbagliato l'atteggiamento. A gennaio si ricomincia e dovremo essere pronti, ma adesso si riposa perché il riposo è importante quanto l'allenamento".