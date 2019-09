di Lorenzo Bettoni, inviato a Vinovo

L'allenatore della Juventus Primavera Lamberto Zauli ha commentato il ko dei suoi ragazzi contro il Cagliari: "Abbiamo creato almeno sei o sette palle gol - ha detto nel post partita - ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Sono sicuro che la strada è quella giusta, peccato pagare il percorso di crescita con una sconfitta. Il Cagliari oggi ha ottenuto più di quello che ha fatto vedere, vincendo per demeriti nostri. I ragazzi stanno migliorando, ma loro hanno avuto un paio di occasioni importanti dovute a nostre disattenzioni. Dobbiamo cercare di migliorare in questo, per non concedere ripartenze agli avversari facendo errori banali. Il loro primo gol? Pensavano di lasciare due giocatori alti in modo da costringerli a rimanere tre indietro, ma questo non è successo".



YOUTH LEAGUE - Ora si volta pagina, testa alla Youth League: "L'obiettivo è mettere in vetrina tutti i ragazzi, devono servire come risorse. Giochiamo spesso, per questo cercherò di dare a tutti una possibilità. Le sconfitte servono per reagire nelle gare successive".