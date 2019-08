Lamberto Zauli, allenatore della Juve Primavera parla a margine della semifinale del "Mamma Cairo" in cui i bianconeri hanno battuto il Torino ai rigori accendendo alla finale: "La squadra è molto giovane, ci sono tanti Under 17, speriamo di arrivare pronti ad un campionato difficilissimo. Sappiamo che non sarà semplice. La grande concentrazione quotidiana ci permetterà di crescere. Contro il Torino abbiamo fatto una buona partita ma è calcio d'agosto e conta relativamente. Questo sarà il terzo anno della nuova formula, vedendo il livello del campionato le squadre cercano di rinforzarsi, rispetto all'anno scorso sono cambiate leggermente le regole perché ci saranno cinque fuori quota e non tre. Siamo la Juve e dobbiamo fare un buon campionato ma siamo settore giovanile, l'obiettivo è far crescere i ragazzi. Il mio compito è far si che i ragazzi capiscano cosa vuol dire fare i calciatori da grandi. Youth League? Le tradizioni di tutte queste società sono importanti ma le squadre cambiano ogni anno".