Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Primavera, ha parlato ai microfoni di Juventus TV:



JUVE - "Senza dubbio, dopo che ho smesso di giocare, amando il campo ho iniziato a fare l’allenatore. Dopo l’esperienza in Lega Pro, due anni fa ho scelto di allenare la Primavera dell’Empoli e oggi sono qua. È chiaro che quando arriva la chiamata della Juve mi fa piacere e arrivo con grande entusiasmo. Entro in punta di piedi per capire come funziona il mondo Juve, ma basta ben poco per capire che siamo al top del calcio mondiale. Cercherò di mettere la mia esperienza e la mia voglia di insegnare ai miei ragazzi quello che per tutta la vita hanno insegnato a me i miei allenatori".



VINOVO - "Parliamo dell’eccellenza. Ad Empoli l’ho assaggiato da avversario, ma non ti rendi conto di ciò che c’è dietro. Come ho detto prima, in questi giorni mi sto rendendo conto che siamo al top del calcio mondiale".



PRIMAVERA - "È un campionato selettivo, che non permette errori e permette ai ragazzi di crescere in fretta. La rivoluzione di due anni fa ha concentrato i migliori giocatori in questo campionato, in cui sicuramente sarà difficile come è successo l’anno scorso. Siamo la Juventus e vogliamo stare tra le prime. Noi quest’anno vogliamo essere protagonisti. Obiettivi? Vogliamo migliorare i nostri ragazzi. Per loro questo è l’ultimo step prima di avvicinarsi ai professionisti, quindi il nostro compito è quello di portarli vicinissimi alle grandi squadre".