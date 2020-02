di LB, inviato a Firenze

Lamberto Zauli, in conferenza stampa, ha parlato al termine di Fiorentina-Juve Primavera: "Tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto, la partita si è molto allungata da una parte all'altra - le sue parole -. Poca qualità nell'ultimo passaggio non ha permesso di portare avanti la rispettiva squadra. La Fiorentina è tra le più dotate del campionato. Mi aspettavo più gente? Possiamo giocare in stadi del genere, i ragazzi sono abituati a farlo davanti a poca gente, ci siamo concentrati sulla partita e bisogna crescere da altri punti di vista e non rispetto a quello che c'è intorno. Sfida recente con la Fiorentina, oggi non avevano Montiel rispetto a quella partita lì. Ci sono venuti a prendere alti, sono usciti bene. Partita ad alta intensità, chiediamo tanto a questi ragazzi e non è facile. Penso sia stata una partita di ottimo livello. Doppia punta? De Graca è un 2002, sta crescendo. Abbiamo giocato con 2 punte con caratteristiche simili, è che stiamo giocando ogni tre giorni, cerco di dare minutaggio omogeneo ai ragazzi. Davanti si sono mossi bene, attaccato la profondità e fatto salire la squadra. Sono severo con loro, potevamo anticipare qualche volta di più. Ma hanno fatto una buona partita. Qui, con un buon risultato, è frutto della prestazione dei singoli".