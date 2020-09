La Juventus Women Primavera sta partecipando a un trofeo amichevole organizzato dalla Florentia San Gimignano, chiamato "Trofeo Città della Val d'Elsa", un quadrangolare in salsa toscana che vede impegnate, oltre a Juve e Florentina Primavera, l'Empoli Primavera e la prima squadra dell'Arezzo. Nella semifinale di oggi, le ragazze bianconere hanno perso solo ai rigori contro l'Empoli, dopo aver concluso sul 2-2 i tempi regolamentari. L'ha annunciato la Juventus su Twitter con una foto della squadra riunita in cerchio. Domani finale per il 3° posto contro la Florentia Primavera, sconfitta dall'Arezzo nell'altra semifinale.