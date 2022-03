Torna in campo anche la formazione Under 19 della Juventus Women. La squadra allenata da Silvia Piccini giocherà per la 14^ giornata di Campionato Primavera Femminile in casa del Tavangacco. La sfida è in programma domenica 13 marzo alle ore 12.00. Le bianconere occupano attualmente il primo posto in classifica seguite dal Milan mentre il Tavagnacco il penultimo posto con appena 4 punti.