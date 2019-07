Entra nel vivo la preparazione estiva della Primavera bianconera, con mister Zauli che sta lavorando da una settimana fra le Alpi della Valle d'Aosta, in ritiro a La Salle e Morgex.



Oggi i bianconeri hanno disputato il primo test della stagione, contro la squadra locale del Valdigne: per la cronaca, la partita amichevole è terminata 9-1 per la Juve. In rete nel primo tempo Sene all'8', Francofonte 8 minuti dopo, Moreno al 27' e al 34', Penner a fine frazione. Nella ripresa, ancora a bersaglio la Juve al 14' con Da Graca, tre minuti dopo con Abou e al 19' con Brentan. Ultimo gol di Brentan al 44' della seconda frazione.



I bianconeri saranno ancora tre giorni in Valle d'Aosta, fino al 31 luglio, e poi proseguiranno la preparazione a Torino.