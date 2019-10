Non solo la super sfida di San Siro, ma anche la gran partita di Primavera: è il weekend di Inter-Juve, quello che si sta aprendo in queste ore. Appuntamento alle ore 10, stadio Breda di Sesto San Giovanni - la gara sarà visibile su Sportitalia. Per i bianconeri, una defezione decisamente importante: mancherà infatti il terzino destro titolare, Bandeira. Il motivo? Distorsione alla caviglia, per l'esterno basso. Rientra invece Petrelli: nelle scorse settimane era stato out per un infortunio muscolare. Poi l'esordio stagionale nel match di Youth League contro il Bayer Leverkusen. Adesso riparte pure in campionato, per un posto da centravanti tutto da conquistare: prima Sene, poi Moreno, gli daranno senz'altro battaglia.