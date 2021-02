Il terzino sinistro della Juventus Primavera Giuseppe Verduci, reduce l'anno scorso da un crociato rotto, è stato oggi uno dei protagonisti della vittoria per 2-1 sui pari età della Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia. Queste le sue parole a JTV: "È stata una grandissima vittoria di squadra. Siamo stati compatti, oggi è stato bello vincere e passare il turno. I nuovi innesti, i 2003, si sono integrati bene: siamo un gruppo molto coeso".



L'INFORTUNIO - "Adesso mi sento molto bene. È stato un anno molto difficile, ma è bello ora tornare ad aiutare i compagni. Mi hanno aiutato la mia famiglia e la società, che mi ha fatto 'mamma'. Questo infortunio mi ha aiutato molto, sono migliorato caratterialmente. Restare fuori mi ha pure aiutato perché ho visto molte partite".



BONATTI - "È un grandissimo allenatore. Non mi ha messo sotto pressione ma mi ha aiutato in questo percorso".