La Juventus di Sarri domenica affronterà la Lazio in Supercoppa italiana, ma prima di Ronaldo e compagni scenderà in campo la Primavera di Lamberto Zauli contro il Bologna, per la 13a giornata di campionato: sabato alle 17 i bianconeri affronteranno questa sfida dopo tre pareggi consecutivi e la voglia scalare qualche posizione per salire più in alto in zona playoff.