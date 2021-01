La Juve Under 19 torna in campo a Vinovo. lo farà oggi pomeriggio contro l'Atalanta, alle 15, per una sfida - per quanto amichevole - comunque decisamente importante. Il motivo? Segnerà una tappa importante sulla strada verso la ripresa del campionato, così come racconta Tuttosport. La stagione è stata difatti tutta ricompattata: nella prima settimana, i bianconeri dovranno affrontare Sassuolo, Ascoli e Lazio. Il 3 febbraio riparte la Coppa Italia con la Sampdoria, in Youth League si ripartirà dai trentaduesimi di finale a marzo, sorteggio il 27 gennaio.