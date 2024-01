Torino-Juventus Primavera: la cronaca

16' - Doppia super occasione per Savva e il Torino: prima la grande parata di Fuscaldo, poi non gli riesce il tap in. Sembrava semplicissimo.

14' - Grandissima chance per la Juventus, che trova una traversa clamorosa. Da piazzato, Pugno si fa trovare pronto ma colpisce la traversa.

9' - Prima conclusione della Juventus. Ottimo gesto di Crapisto, Florea non riesce a dare forza e agevola la parata del portiere.

2' - Subito Mendes: girata da calcio d'angolo, palla larga.

1' - Inizia il match

Torino-Juventus Primavera: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3)

Abati

Bianay

Mendes

Dellavalle

Savva

abellini

Njie

Juventus (3-4-2-1)

Fuscaldo

Savio

Gil

Bassino

Turco

Ngana

Ripani

Pagnucco

Pugno

Florea

Crapisto

Torino-Juventus Primavera: statistiche e ultime notizie

Laaffronta la sua prima sfida dell'anno contro il, nella 16ª giornata del campionato di Primavera 1. Calcio d'inizio alle ore 16.30.arrivano a questo match con un importante momento di forma, segnato dalla recente vittoria per 2-1 contro l'Empoli. Nonostante l'infortunio di, la squadra diha guadagnato tre punti grazie alla prima rete stagionale di Muntu. Il capocannoniere della squadra, Aaron, con 7 reti, si conferma come uno dei pilastri del Torino Primavera.Dopo un inizio altalenante di stagione, isembrano aver trovato stabilità, con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite, l'ultima sconfitta risalente all'11 novembre contro la Lazio. Dall'altra parte, la Juventus sta attraversando un periodo complicato dopo aver adottato una politica giovanile in estate. Nel recente pareggio 3-3 contro il Monza, la squadra di Montero ha dimostrato resilienza, recuperando da uno svantaggio di tre gol con reti di Pagnucco, Vacca e Owusu.Tuttavia, laha ottenuto solo 2 pareggi nelle ultime tre partite, affiancati da una sconfitta contro il Bologna nei minuti di recupero. Al momento, i bianconeri occupano il decimo posto con 21 punti dopo 15 giornate, distanti 5 punti dalla zona playoff. Un successo contro il Torino avvicinerebbe i ragazzi dialla sesta posizione, rappresentando un'opportunità cruciale per risalire in classifica.